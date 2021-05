Formule 1

Formule 1 : Le message fort de Mick Schumacher après Barcelone !

Publié le 10 mai 2021 à 23h35 par La rédaction

Arrivé 18ème ce dimanche lors du Grand Prix d’Espagne, Mick Schumacher est revenu sur sa performance et son incident au stand qui aurait pu mettre en danger toute son équipe.

À seulement 22 ans, Mick Schumacher, fils de Michael Schumacher, est déjà dans la cour des grands cette saison. À bord de sa voiture Haas, le pilote allemand a terminé à la 18ème position lors du Grand Prix d’Espagne ce dimanche. Un apprentissage difficile donc pour Mick Schumacher, qui s’est vu récemment encensé par le patron de son écurie Günther Steiner. À Barcelone, le jeune pilote de Haas a failli causer un terrible accident alors qu’il rentrait au stand, mais plus de peur que de mal pour Mick Schumacher, qui s’est empressé de s’excuser.

« Mon premier tour et le départ étaient plutôt bons »