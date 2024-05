Mercato - PSG : Le Qatar en rêve, il a pris sa décision

Pierrick Levallet

Même si Luis Enrique semble faire l'unanimité en interne, le PSG garderait toujours un oeil sur un entraîneur sur le mercato. Nasser Al-Khelaïfi entretient encore une excellente relation avec Thiago Motta, qui rêverait d'un éventuel retour dans la capitale. Mais le technicien italien aurait visiblement d'autres plans pour son avenir cet été.

L’été dernier, le PSG a décidé de se séparer de Christophe Galtier. Le club de la capitale l’a remplacé par Luis Enrique, qui a changé plusieurs choses en interne. Le technicien espagnol semble faire l’unanimité auprès de la direction parisienne. Malgré tout, le PSG continuerait de suivre certains entraîneurs. Le Qatar garderait d’ailleurs un nom à l'oeil.

Nasser Al-Khelaïfi a conservé une excellente relation avec Thiago Motta

En effet, Nasser Al-Khelaïfi a conservé une très bonne relation avec Thiago Motta et ne serait ainsi pas contre le voir revenir au PSG. Le technicien italien, lui, rêverait de faire son retour dans la capitale à en croire la presse italienne. Mais alors que Luis Enrique est plutôt bien établi sur le banc parisien, Thiago Motta aurait une autre priorité pour son avenir.

«La Juventus est la priorité»