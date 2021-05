Formule 1

Formule 1 : Les confidences de Ricciardo après Barcelone !

Publié le 10 mai 2021 à 17h35 par La rédaction

Arrivé 6ème ce dimanche lors du Grand Prix d’Espagne, Daniel Ricciardo, pilote chez McLaren, a réalisé ce week-end sa meilleure performance de la saison. Une course prometteuse pour l’Australien, qui n’annonce que du bon pour la suite.

Alors qu’il avait moyennement débuté sa saison de F1, Daniel Ricciardo, 31 ans et pilote chez McLaren, s’est hissé ce dimanche à la 6ème place du Grand Prix d’Espagne. Déçu la semaine dernière à Portimao, lors du Grand Prix du Portugal, l’Australien réalise cette fois de loin son meilleur week-end. Une progression pour lui et pour son écurie, Daniel Ricciardo pointe désormais à la 7ème place au classement général et s’est dit très heureux de sa performance.

« J’ai fini par en apprendre encore plus sur la voiture »