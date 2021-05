Formule 1

Formule 1 : Le message fort de Vettel avant Barcelone !

Publié le 8 mai 2021 à 14h35 par La rédaction

Avant d’entamer une journée de qualifications ce samedi, Sebastian Vettel est revenu sur les performances et les changements de son Aston Martin pour ce Grand Prix d’Espagne.

16ème au classement général, Sebastian Vettel connaît un début de saison plutôt difficile. Seulement depuis ce vendredi et le début du Grand Prix d’Espagne, son Aston Martin a connu des changements et les performances s’améliorent un peu plus. 8ème et 11ème lors des deux séances d’Essais Libres, de quoi satisfaire Sebastian Vettel qui avait déjà annoncé ses ambitions pour Barcelone. Ce dernier s’est exprimé avant les qualifications qui commencent ce samedi, et semble pour l’instant content de son week-end.

«C’était probablement notre meilleur vendredi»