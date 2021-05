Formule 1

Formule 1 : Les confidences de Charles Leclerc avant Barcelone !

Publié le 8 mai 2021 à 12h35 par La rédaction

Alors qu’il va entamer les qualifications ce samedi à Barcelone lors du Grand Prix d’Espagne, Charles Leclerc, pilote chez Ferrari s’est livré sur ses performances et celle de sa voiture sur le circuit espagnol.

Après avoir fini 3ème de la seconde séance d’Essais Libres ce vendredi, Charles Leclerc, 23 ans, semble plutôt en confiance et à l’aise sur le circuit de Barcelone. Une piste qui contrairement à l’année passée sourit à sa Ferrari, le pilote Monégasque s’est montré satisfait du travail de son écurie. Comme il l’avait annoncé en début de saison, la concurrence de Ferrari est rude et toutes les écuries se livrent de vraies batailles. Actuellement 5ème au classement général, Charles Leclerc espère réaliser une bonne performance ce week-end pour recoller au peloton de tête.

«Après chaque week-end, j’essaie d’analyser les domaines où je dois m’améliorer»