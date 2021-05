Formule 1

Formule 1 : L’énorme confidence d’Esteban Ocon sur Mazepin !

Publié le 12 mai 2021 à 18h35 par T.M.

Pour sa première saison en Formule 1, Nikita Mazepin se distingue… pour ses nombreux accidents. De quoi en effrayer certains comme c’est le cas avec Esteban Ocon.

Pour cette saison 2021, plusieurs changements ont été apportés sur la grille de départ. En effet, différents pilotes ont changé d’écurie, tandis que certains font tout simplement leur grand début en Formule 1. Cela vaut notamment pour Mick Schumacher avec Alpha Romeo ou encore Nikita Mazepin chez Haas. Toutefois, concernant le Russe, les premiers pas sont très compliqués. En effet, la réputation de Mazepin n’est déjà pas la meilleure dans les paddocks. En cause ? Sa dangerosité sur les circuits et les nombreux accidents qu’il a déjà pu provoquer.

« J’agis 200% plus prudemment »