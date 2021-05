Formule 1

Formule 1 : Esteban Ocon reçoit un vibrant hommage de Fernando Alonso !

12 mai 2021

Le début de saison de Formule 1 ne se déroule pas comme l'aurait souhaité Fernando Alonso. Néanmoins, l'Espagnol est agréablement surpris du talent qu'affiche son coéquipier Esteban Ocon et il n'a pas manqué de le faire savoir.

Le retour de Fernando Alonso ne se passe pas comme prévu en Formule 1. Au volant de son Alpine, l’Espagnol n’a pas pu se contenter de mieux qu’une 17e place lors du Grand Prix de Barcelone. L'ancien de chez Ferrari et McLaren éprouve quelques difficultés d'adaptation. En revanche, Esteban Ocon, lui, semble beaucoup plus à l’aise aux commandes de sa monoplace de l’écurie française. Jusqu’à présent, le Français a toujours terminé devant son coéquipier. Fernando Alonso avoue être le premier surpris par le talent qu'affiche le pilote de 24 ans depuis le début de la saison. Et il n'en est pas mécontent.

« C’est impressionnant ce qu’il réalise maintenant »