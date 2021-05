Formule 1

Formule 1 : L’énorme constat de Leclerc sur les changements chez Ferrari !

A l’intersaison, Carlos Sainz Jr a remplacé Sebastian Vettel chez Ferrari. Et comme l’a souligné Charles Leclerc, cela va beaucoup mieux désormais.

Du côté de chez Ferrari, après des derniers mois très compliqués, on a décidé de débuter un nouveau chapitre. Pour cela, Sebastian Vettel, en fin de contrat, n’a pas été conservé et c’est Carlos Sainz Jr qui est venu le remplacer au sein de la Scuderia. L’Espagnol fait donc désormais la paire avec Charles Leclerc et depuis le début de la saison, les résultats de Ferrari sont plutôt satisfaisants. Cela a donc bien changé au sein de l’écurie italienne et Leclerc n’a pas manqué de le souligner.

« L’ambiance a changé dans le team »