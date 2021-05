Formule 1

Formule 1 : Le message fort de Fernando Alonso après Barcelone !

Publié le 10 mai 2021 à 19h35 par La rédaction

Après avoir fini à une triste 17ème place ce dimanche à Barcelone, Fernando Alonso s’est exprimé sur sa performance décevante. Le pilote espagnol préfère relativiser et souligne un week-end positif pour lui et son écurie.

Fernando Alonso, pilote espagnol chez Alpine a réalisé une performance plutôt décevante ce dimanche lors du Grand Prix d’Espagne. Alors qu’il avait annoncé plus tôt ses ambitions en arrivant à Barcelone, le pilote de 39 ans a dû se contenter d’une 17ème place. À l’inverse de son coéquipier français Esteban Ocon, qui a lui terminé 9ème, Fernando Alonso, parti en 10ème position, a raté sa course et ne marque ainsi aucun point au classement général où il figure désormais en 12ème position. L’Espagnol s’est exprimé et a préféré relativiser sur sa situation et souligner le bon week-end de son écurie.

« La voiture était performante et nous allons clairement dans la bonne direction »