Formule 1

Formule 1 : Fernando Alonso affiche ses ambitions avant Barcelone !

Publié le 5 mai 2021 à 23h35 par H.G.

Alors qu’il a terminé dans les points pour la deuxième fois cette saison le week-end dernier, Fernando Alonso espère confirmer sa bonne dynamique ce week-end lors du Grand Prix d’Espagne.

En difficulté lors des premières courses de la saison, Fernando Alonso est parvenu à redresser la barre avec la manière le week-end dernier lors du Grand Prix du Portugal. Et pour cause, parti en treizième position sur la grille de départ, le double Champion du monde a réussi une belle remontée pour terminer la course dans les points à la huitième position. Et le moins que l’on puisse dire est que le pilote d’Alpine a clairement l’intention de confirmer cette belle performance sur ses terres ce week-end à l’occasion du Grand Prix d’Espagne. En effet, Fernando Alonso ne cache pas son ambition de terminer une nouvelle fois dans les points sur le circuit de de Barcelona-Catalunya.

« Nous viserons un week-end positif »