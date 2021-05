Formule 1

Formule 1 : Les confidences de Lewis Hamilton sur sa bataille avec Verstappen !

Publié le 16 mai 2021 à 12h35 par La rédaction

Avant de remporter le Grand Prix d’Espagne, Lewis Hamilton avait passé de nombreux tours derrière Max Verstappen. Une position qui lui a permis d’en apprendre plus sur son rival.

Le duel entre Lewis Hamilton et Max Verstappen est celui qui va certainement animer toute la saison de Formule 1. Lors du Grand Prix d’Espagne, le jeune Néerlandais avait doublé son aîné en tout début de course. Mais grâce à une stratégie offensive, Lewis Hamilton est finalement repassé devant le pilote Red Bull et a empoché sa troisième victoire en quatre courses. Il est revenu sur ce dernier duel.

« Je continue d'aimer nos batailles »