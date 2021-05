Formule 1

Formule 1 : Hamilton lève le voile sur sa préparation aux Grand Prix !

Publié le 15 mai 2021 à 10h35 par La rédaction mis à jour le 15 mai 2021 à 10h36

Le septuple champion du monde de Formule 1, Lewis Hamilton, aime faire les choses différemment. Notamment dans sa préparation pour les Grand Prix.

Lewis Hamilton est désormais l’un des noms mythiques de l’histoire du sport automobile et de la Formule 1. Avec ses sept titres de champion du monde, le Britannique est le pilote qui possède le plus grand nombre de couronnes mondiales. Lewis Hamilton est donc un sportif différent, même dans sa préparation des Grand Prix, qui diffère de celle que les autres pilotes de la catégorie effectuent généralement.

Pas un grand fan des simulateurs