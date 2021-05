Formule 1

Formule 1 : La révélation de Toto Wolff sur Verstappen !

Publié le 14 mai 2021 à 14h35 par La rédaction

Toto Wolff, ancien pilote automobile et aujourd’hui directeur de l’écurie Mercedes, fait les beaux jours de l’équipe allemande depuis 2013 avec 7 titres de champions du monde remportés par un pilote Mercedes. Il s’est exprimé récemment sur la situation de l’écurie et de son futur.

Depuis son arrivée à la tête de l’écurie Mercedes, Toto Wolff rase tout sur son passage. En effet, l’écurie allemande a remporté tous les titres de champion du monde depuis 2014 et le directeur autrichien n’y est pas pour rien. Seulement, les années passent et l’écurie doit regarder vers l’avenir, Toto Wolff s’est d’ailleurs exprimé sur la situation de Mercedes et le futur de ses pilotes. Après avoir pris la défense de Valtteri Bottas, le patron autrichien a évoqué le cas de Max Verstappen qui pourrait intéresser Mercedes. Le pilote Néerlandais de chez Red Bull, vu par beaucoup comme la future star de Formule 1 est forcément observé par Toto Wolff, mais il prévient, Mercedes a de nombreux talents en ligne de mire.

« Max est assurément une grande star de demain, mais il n'est pas seul »