Formule 1

Formule 1 : Mercedes met les choses au claire pour Valtteri Bottas !

Publié le 7 mai 2021 à 19h35 par La rédaction mis à jour le 7 mai 2021 à 19h37

Patron de Mercedes, Toto Wolff a mis un terme aux rumeurs sur l'avenir de Valtteri Bottas et a assuré que le pilote finlandais allait rester au sein de l'écurie allemande jusqu'à la fin de la saison.

Et si Valtteri Bottas quittait Mercedes avant la fin de la saison ? Une source proche de l’écurie allemande a annoncé au Daily Mail le départ probable du pilote finlandais. Présent depuis 2017 chez Mercedes, Bottas pourrait être remplacé par George Russell selon le média anglais. Interrogé sur son avenir, le pilote ne semblait pas particulièrement perturbé : « Je sais que je ne vais pas être remplacé au milieu de la saison. En tant qu'équipe, nous ne faisons pas ça. J'ai un contrat pour cette année, et je pense qu'il n'y a qu'une seule écurie qui fait ce genre de choses en F1 et ce n'est pas nous. Donc pas de pression pour ma part, car je sais comment ça se passe. Il y a toujours des conneries qui traînent, mais cela fait partie du sport. Si je cherche à faire mon travail du mieux que je peux, j'espère que ce sera vraiment visible et que les rumeurs s'arrêteront assez vite ».

« Je ne vois aucune raison de changer »