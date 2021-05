Formule 1

Formule 1 : L’inquiétude de Max Verstappen pour Monaco !

Publié le 20 mai 2021 à 20h35 par La rédaction

Alors que le Grand Prix de Monaco a commencé ce jeudi avec les essais libres, Max Verstappen et Red Bull ont été loin de leurs standards habituels. Le Néerlandais, énervé de sa performance, s’est exprimé et n’a pas caché son inquiétude.

4ème lors de la 2ème séance d’essais libres, loin derrière Ferrari, Max Verstappen entame mal le Grand Prix de Monaco et s’est montré plutôt pessimiste ce jeudi. Après avoir répondu mercredi aux critiques de Lewis Hamilton, le pilote néerlandais s’en est cette fois pris à son équipe et à lui-même. Le Grand Prix de Monaco semblait être une parfaite occasion pour Max Verstappen, 2ème au classement général, pour revenir sur Lewis Hamilton. Pour l’instant, rien ne semble fonctionner du côté de Red Bull, et un mauvais résultat dimanche plomberait grandement les chances de titre de Max Verstappen, et ça, le pilote Red Bull le sait.

« Nous sommes trop lents et pas qu’un peu »