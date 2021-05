Formule 1

Formule 1 : Avant Monaco, Verstappen répond à Hamilton !

Publié le 19 mai 2021 à 20h35 par La rédaction

Alors que le Grand Prix de Monaco se déroulera ce week-end, Max Verstappen, pilote chez Red Bull, a répondu à Lewis Hamilton.

Max Verstappen, qui s’était récemment livré sur sa bonne relation avec Lewis Hamilton, a répondu ce mercredi au pilote britannique sur un possible accident durant la saison. En effet, Lewis Hamilton, pilote star chez Mercedes, avait légèrement critiqué le Néerlandais sur le fait qu’il avait des choses à prouver et donc qu’il pouvait parfois prendre de gros risques. Max Verstappen a tout de suite voulu répondre à Lewis Hamilton ce mercredi en conférence de presse. Le pilote Red Bull lui, ne pense pas devoir prouver quelque chose.

« Je n’ai rien à prouver »