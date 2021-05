Formule 1

Formule 1 : Max Verstappen se livre sur sa relation avec Lewis Hamilton !

Publié le 19 mai 2021 à 11h35 par La rédaction

Depuis le début de la saison, Max Verstappen et Lewis Hamilton se livrent un très grand duel. Néanmoins, cela ne les empêche pas de se respecter mutuellement, et ce n'est pas pour déplaire au pilote de chez Red Bull.

Depuis le début de la saison de Formule 1, un duel persiste entre Max Verstappen et Lewis Hamilton. Sur chaque course, les pilotes de Mercedes et Red Bull se suivent de très près. Pour l’une des rares fois, l’écurie allemande semble avoir trouvé un sérieux concurrent avec l’équipe autrichienne. Mais malgré leur grande rivalité, le Néerlandais et le Britannique se vouent un immense respect sur les circuits. Cela se ressent dans leurs affrontements et ce n’est pas pour déplaire au pilote de chez Red Bull.

«C’est très détendu. On peut voir que l’on s’entend très bien»