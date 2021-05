Formule 1

Formule 1 : Mercedes, Red Bull… Cette prédiction de Toto Wolff avant Monaco !

Publié le 18 mai 2021 à 21h35 par H.G.

Alors que Mercedes réalise un bon début de saison, Toto Wolff s’attend à rencontrer davantage de difficultés lors du Grand Prix de Monaco prévu ce week-end face à Red Bull.

Ce début de saison 2021 ressemble aux précédents. En effet, il est une nouvelle fois marqué par la domination de Mercedes et de son pilote phare Lewis Hamilton. Ce dernier a remporté trois des quatre premières courses de l’année et occupe ainsi la première place du classement des pilotes. Quant au classement des constructeurs, l’écurie allemande y est bien évidemment en tête, devant son grand rival qu’est Red Bull. Seulement voilà, à quelques jours du Grand Prix de Monaco prévu ce week-end, Toto Wolff ne cache pas qu’il s’attend à ce que les pilotes de Red Bull soient les favoris face aux Mercedes en raison de la configuration du circuit.

« Nous abordons le week-end en sachant qu’ils sont l’équipe à battre »