Formule 1

Formule 1 : Alonso annonce la couleur avant le Grand Prix de Monaco !

Publié le 17 mai 2021 à 16h35 par La rédaction

Fernando Alonso estime que son écurie, Alpine, peut-être performante à Monaco. Mais il devra lui aussi monter en puissance pour le prouver.

L’Espagnol Fernando Alonso a fait son grand retour en Formule 1 cette saison. A 39 ans, le double champion du monde roule pour l’écurie Alpine. Après des débuts difficiles, Fernando Alonso monte petit à petit en puissance. Comme en témoigne sa présence en Q3, lors des qualifications du Grand Prix d’Espagne. Mais il estime ne pas être au niveau de son coéquipier, Esteban Ocon.

« Je pense que la voiture sera assez rapide à Monaco »