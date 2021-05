Formule 1

Formule 1 : Red Bull tacle Gasly... pour féliciter Pérez !

Publié le 19 mai 2021 à 14h35 par A.M.

Bien que Sergio Pérez connaisse un début de saison poussif au volant de sa Red Bull, Helmut Marko estime que son approche est bien meilleure que celle de Pierre Gasly.

La vie de deuxième pilote chez Red Bull n'est pas de tout repos. Exister au sein d'une écurie dévouée à Max Verstappen, en course pour le titre face à Lewis Hamilton cette saison, n'est pas une mince affaire. Pierre Gasly peut en témoigner puisqu'il n'a tenu qu'une demi-saison tandis que son successeur Alexander Albon, est certes resté une saison et demie, mais sans grand résultat non plus. C'est finalement Sergio Pérez qui occupe désormais cette fonction et son début de saison peine à convaincre. Le Mexicain n'est toujours pas monté sur le podium et n'a engrangé que 32 points en quatre courses contre 80 pour Max Verstappen. Malgré tout, Helmut Marko semble satisfait de son approche.

«Pérez n’essaye pas de réinventer la voiture comme l’a fait Gasly»