Formule 1

Formule 1 : Hamilton dézingue l’organisation du Grand Prix de Monaco !

Publié le 21 mai 2021 à 11h35 par La rédaction

Lewis Hamilton estime que le format du Grand Prix de Monaco doit changer. Selon lui, le manque de possibilité de dépassement nuit au spectacle.

Le Grand Prix de Monaco est l’un des plus iconiques de la saison de Formule 1. Ses routes étroites et sinueuses en font un circuit reconnaissable par tous mais complexe pour les pilotes. De plus, il ne permet que très peu de dépassements, ce qui peut nuire au spectacle proposé. Pour le septuple champion du monde, Lewis Hamilton, les choses doivent changer dans la Principauté.

« Presque aucune opportunité de dépasser en course »