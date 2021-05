Formule 1

Formule 1 : Charles Leclerc reste prudent pour le Grand Prix de Monaco !

Publié le 20 mai 2021 à 22h35 par La rédaction

Auteur du meilleur temps des essais libres ce jeudi, Charles Leclerc a réalisé une très belle et surprenante performance. Le Monégasque s’est exprimé sur sa prestation tout en restant prudent pour l’avenir.

Charles Leclerc et Ferrari ont dominé les essais libres du Grand Prix de Monaco ce jeudi. Le Monégasque s’est montré très en forme sur le circuit et a largement devancé ses concurrents. Après avoir révélé récemment les progrès de sa voiture, Charles Leclerc confirme cela en course et se positionne comme un des favoris à la victoire finale dimanche. Alors qu’on attendait plutôt Red Bull ou Mercedes, Ferrari semble pour l’instant l’écurie la plus à l’aise à Monaco. Charles Leclerc reste lui prudent et sérieux, car tout est encore à prouver.

« On a peut-être même encore un peu de marge pour s’améliorer »