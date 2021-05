Formule 1

Formule 1 : Les révélations de Charles Leclerc sur les progrès de Ferrari !

Publié le 19 mai 2021 à 16h35 par La rédaction

La saison 2021 de Formule 1 n'a pas du tout le même visage que la précédente pour le moment du côté de chez Ferrari. Et Charles Leclerc a tenu à révéler les raisons de cette évolution.

La saison 2020 de Formule 1 s’est montrée très compliquée au sein de chez Ferrari. Avec un Sebastian Vettel en grande difficulté et un Charles Leclerc encore en pleine progression, l’exercice a été long pour la Scuderia . Mais tout cela est visiblement derrière elle puisque l’année 2021 a plutôt bien débuté avec Carlos Sainz Jr pour accompagner le Monégasque. Ce dernier est fier des gros progrès de son équipe et il a tenu à faire savoir comment l'écurie italienne a évolué de la sorte.

« Je pense que c’est clairement dû à la façon dont on a travaillé tout au long de l’année dernière »