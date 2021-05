Formule 1

Formule 1 : Charles Leclerc affiche de grosses ambitions !

Publié le 15 mai 2021 à 20h35 par La rédaction

Après une année 2020 compliquée, Charles Leclerc semble avoir pris la mesure de son nouveau statut chez Ferrari, et réalise un bon début de saison. Après sa 4ème place lors du dernier Grand Prix à Barcelone, le pilote monégasque affiche désormais de grosses ambitions pour lui et son écurie.

Charles Leclerc, 5ème au classement général dans ce début de saison, monte en puissance et semble de plus en plus confiant avec sa Ferrari. Arrivé 4ème à Barcelone, le Monégasque confirme enfin les attentes placées en lui par son écurie et vise encore plus haut. Après avoir récemment répondu à ses détracteurs, Charles Leclerc a fait part de ses ambitions pour lui et Ferrari. Le pilote de 23 ans est content du travail fourni par son équipe, un travail qui pour lui, va forcément payer à l’avenir.

« La route est encore longue mais nous voulons nous battre pour les premières positions »