Formule 1 : La réponse de Charles Leclerc aux détracteurs de Ferrari !

Publié le 13 mai 2021 à 23h35 par La rédaction

Cette saison, Ferrari a fait de grands progrès comparé au dernier exercice. En grande difficulté en 2020, la Scuderia a fait les frais de quelques moqueries, mais cela n'a pas affecté plus que cela Charles Leclerc.

La saison dernière n’a pas été de tout repos pour Ferrari. Avec un Sebastian Vettel en grande difficulté et un Charles Leclerc en pleine progression, l’écurie italienne ne s’est pas située là où elle l'espérait au classement constructeur. Mais sur ce début d’année 2021, le visage de la Scuderia semble avoir totalement changé. Charles Leclerc a l’air d’avoir pris plus confiance en lui, et Carlos Sainz Jr apporte une plus grande sérénité que Sebastian Vettel. Ferrari a connu de grands progrès et le Monégasque en est fier.

« L’année dernière, il a été difficile d’accepter notre situation »