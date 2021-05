Formule 1

Formule 1 : Mattia Binotto envoie un message fort après Barcelone !

Publié le 12 mai 2021 à 23h35 par H.G.

Alors que les pilotes Ferrari ont réussi à s’illustrer lors du Grand Prix d’Espagne le week-end dernier, Mattia Binotto n’a pas caché sa satisfaction face aux progrès réalisés par l’écurie italienne.

Ferrari serait-elle en train de remonter la pente ? S’il est encore un peu tôt pour l'affirmer après son année 2020 cauchemardesque, le moins que l’on puisse dire est que la Scuderia a eu le mérite de faire le plein de confiance lors du Grand Prix d’Espagne dimanche dernier. En effet, les deux pilotes de l’écurie italienne, Charles Leclerc et Carlos Sainz Jr, ont respectivement terminé à la quatrième et septième place. Ce faisant, Ferrari s’est imposée comme la troisième force du plateau derrière Mercedes et Red Bull, et cela a de quoi ravir Mattia Binotto, qui a souligné les grands progrès réalisés par son équipe en un an.

« Un excellent résultat par rapport à ce que nous avions réussi l’année dernière »