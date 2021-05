Formule 1

Formule 1 : Fernando Alonso annonce la couleur avant Monaco !

Publié le 18 mai 2021 à 23h35 par H.G.

Alors que le Grand Prix de Monaco aura lieu ce week-end, Fernando Alonso ne cache pas son impatience de disputer cette course prestigieuse.

De retour dans la compétition reine du sport automobile cette saison, Fernando Alonso réalise un come-back mitigé pour l’instant. En effet, l’Espagnol n’a inscrit que cinq points et occupé actuellement la douzième place du classement des pilotes, derrière son coéquipier Esteban Ocon qui est à la neuvième positon. Cependant, Fernando Alonso refuse de baisser les bras pour l’instant, et il entend rapidement redresser la barre. Pourquoi pas dès ce week-end, à l’occasion du Grand Prix de Monaco ? En tout cas, le moins que l’on puisse dire est que le pilote d’Alpine a hâte d’y être, bien qu’il soit pleinement conscient du fait qu’il s’agit d’un circuit difficile.

« J’ai hâte de revenir à Monaco »