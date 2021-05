Formule 1

Formule 1 : George Russell, successeur désigné de Lewis Hamilton ?

Publié le 16 mai 2021 à 15h35 par K.V.

Considéré comme l’un des grands espoirs de la Formule 1, George Russell a fait l'objet d'une comparaison des plus flatteuses de la part du responsable des performances des véhicules chez Williams.

À 22 ans, George Russell ne cesse d'impressionner le monde de la Formule 1, lui qui enchaîne les performances prometteuses. Considéré comme le pilote qui pourrait décemment succéder au septuple champion du monde Lewis Hamilton au volant de la Mercedes, le Britannique s'est déjà attiré les louanges des plus grands, à l'instar de Lewis Hamilton lui-même. Selon Dave Robson, le directeur de la performance de Williams, il ne fait aucun doute que son jeune pilote est extrêmement similaire à son idole de chez Mercedes.

« Il est proche de Lewis et a le potentiel d’arriver à son niveau »