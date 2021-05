Formule 1

Formule 1 : Max Verstappen annonce la couleur pour Monaco !

Publié le 18 mai 2021 à 11h35 par A.M.

Peu habitué à briller à Monaco, Max Verstappen sait qu'il na pas le droit à l'erreur dans la course au titre et espère bien avoir appris de ses erreurs.

Deux ans après, le Grand Prix de Monaco fait son retour au calendrier de la Formule 1. Une grande nouvelle pour tous les amoureux de la F1, mais peut-être moins pour Max Verstappen. Le pilote Red Bull s'est effectivement plus distingué par ses erreurs que par ses coups d'éclat dans les rues de la Principauté. Mais cette saison, il n'aura pas le droit à l'erreur. Et pour cause, le Néerlandais est engagé dans un énorme combat pour le titre avec Lewis Hamilton, et le moindre point pourrait faire la différence. Conscient de la situation, Max Verstappen espère pouvoir faire mieux.

«Je n’ai jamais été sur le podium à Monaco alors j’aimerais changer ça»