Formule 1

Formule 1 : Alpine envoie un message très fort à Fernando Alonso !

Publié le 18 mai 2021 à 14h35 par A.M. mis à jour le 18 mai 2021 à 14h36

PDG du groupe Renault, Luca de Meo se prononce concernant ses attentes envers Fernando Alonso qui doit être le leader d'Alpine cette saison.

De retour en Formule 1 après deux ans d'absence, Fernando Alonso semble avoir dû mal à retrouver le rythme. Régulièrement battu par son coéquipier Esteban Ocon, le pilote espagnol n'a inscrit que cinq points, bien loin de ses ambitions initiales, bien qu'il ait conscience que c'est en 2022 que l'Alpine s'attend à être compétitive. Malgré tout, Lucas de Meo, PDG du groupe Renault, se montre assez satisfait et surtout très ambitieux pour Fernando Alonso.

«Je lui ai demandé d’assumer ce rôle de leader»