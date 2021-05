Formule 1

Formule 1 : Esteban Ocon annonce la couleur avant Monaco !

Publié le 17 mai 2021 à 22h35 par La rédaction

Absent du Grand Prix de Monaco depuis 2018, Esteban Ocon raconte de quelle manière il va aborder cette course et comment il évalue les progrès de l’Alpine A521 sur les derniers rendez-vous.

Alors qu'il sort d'un week-end mitigé à Barcelone en se qualifiant cinquième mais terminant neuvième au final, Esteban Ocon va recourir sur le Grand Prix de Monaco pour la première fois depuis 2018. Une course prestigieuse en Principauté pour le pilote Alpine qui espère bien évidemment faire mieux que ses récentes performances. Et à ce sujet, le pilote français s'est confié sur son état d'esprit avant d'aborder ce Grand Prix important pour lui.

« C’est le circuit le plus difficile de l’année pour un pilote »