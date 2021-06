Formule 1

Formule 1 : La grosse déclaration de Verstappen sur le titre de champion !

Publié le 7 juin 2021 à 23h35 par La rédaction

Contraint à l’abandon à Bakou alors qu’il était leader, Max Verstappen a perdu l’occasion de conforter sa première place au classement général. Il demande à son écurie de tout faire pour gagner le titre dès cette année.

Auteur d’une belle course lors du Grand Prix d’Azerbaïdjan, Max Verstappen a dû abandonner à 5 tours de l’arrivée, à cause d’une crevaison. Après un début de saison solide, marqué par deux victoires après les 5 premières sorties de la saison, le néerlandais a raté une belle occasion de prendre un peu plus de marge en tête du championnat du monde. Mais, dans son malheur, il a pu voir Lewis Hamilton, son plus proche poursuivant, finir 15e.

« J’ai confiance en nos ingénieurs »