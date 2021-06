Formule 1

Formule 1 : Fernando Alonso s'enflamme pour sa folle remontée !

Publié le 7 juin 2021 à 9h35 par A.M. mis à jour le 7 juin 2021 à 9h37

Sixième à Bakou, Fernando Alonso a signé le meilleur résultat depuis son retour en Formule 1 grâce à une incroyable fin de course. Et l'Espagnol ne cache pas sa joie.

En difficulté depuis le début de saison, Fernando Alonso semblait avoir du mal à reprendre le rythme de la Formule 1, deux ans après son départ. Cependant, à Bakou, au terme d'une course totalement folle, le double champion du monde a prouvé qu'il avait encore de beau reste. Dixième au moment du second départ après le drapeau rouge provoqué par l'accident de Max Verstappen, Fernando Alonso a réussi à glaner quatre places en deux tours pour décrocher son meilleur résultat depuis son retour. Sixième à l'arrivée, l'Espagnol a ainsi sauvé le week-end d'Alpine, qui avait vu Esteban Ocon abandonner en début de course. Et Fernando Alonso se réjouit de son résultat.

«Je suis satisfait de cette journée et nous voulons en faire de même en France»