Formule 1

Formule 1 : Bottas ne digère pas son échec à Monaco !

Publié le 3 juin 2021 à 16h35 par La rédaction

Après une contre-performance à Monaco, Valtteri Bottas ne cache pas sa frustration avant le Grand Prix d'Azerbaïdjan de ce week-end.

Valterri Bottas connaît un début de saison raté. L'échec rencontré lors du dernier Grand Prix de Monaco n'a fait que confirmer les doutes du pilote Mercedes. À la lutte pour la victoire finale face à la Red Bull de Max Verstappen, le Finlandais n'a même pas pu terminer la course après un arrêt au stand catastrophique. La roue droite de sa monoplace s'est coincée devenant impossible à retirer. Une mésaventure difficile à digérer pour Bottas.

« Ce genre de problème fait mal »