Formule 1

Formule 1 : Max Verstappen envoie un message fort à Red Bull !

Publié le 2 juin 2021 à 13h35 par La rédaction

Après avoir remporté le Grand Prix de Monaco, Max Verstappen est passé premier au classement général de Formule 1. Le pilote Red Bull s’affirme comme le concurrent de Lewis Hamilton pour le titre de champion du monde. Il s’est exprimé sur sa saison et a envoyé un message fort à son écurie.

Leader au classement général après sa victoire à Monaco, Max Verstappen confirme les attentes placées en lui, et semble cette saison, le seul à pouvoir détrôner Lewis Hamilton. À seulement 23 ans, le Néerlandais s’affirme déjà comme l’un des tous meilleurs en Formule 1 et espère bien évidemment remporter le titre suprême. Après avoir évoqué sa relation avec Lewis Hamilton, Max Verstappen s’est exprimé au micro de Sky Italia sur les ambitions de Red Bull cette saison.

« On a une bonne opportunité cette année et on doit tout donner pour elle »