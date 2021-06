Formule 1

Formule 1 : Esteban Ocon annonce la couleur pour le Grand Prix de Bakou !

Publié le 1 juin 2021 à 19h35 par La rédaction

Performant lors de ce début de saison, Esteban Ocon veut encore s’améliorer. Il en aura l’occasion sur le circuit de Bakou, qu’il juge toutefois compliqué.

Dixième du championnat du monde des pilotes, Esteban Ocon réalise un début de saison solide. Sans compter sa 13e place lors du Grand Prix de Bahreïn, le tout premier de la saison, le Français a toujours terminé dans les points. Soit 4 fois lors des 4 dernières courses. 9ème à Monaco, le pilote Alpine a récolté 2 nouveaux points, portant son total à 12. Et il espère désormais l'augmenter à Bakou, lors du prochain Grand Prix.

« J’aime piloter à Bakou »