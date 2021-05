Formule 1

Formule 1 : Le patron de Honda s’enflamme pour Max Verstappen !

Publié le 30 mai 2021 à 18h35 par La rédaction

À seulement 23 ans, Max Verstappen fait déjà partie des meilleurs pilotes de Formule 1, et cette année, il bataille même pour le titre de champion du monde. Une très belle ascension donc pour le pilote néerlandais, qui a récemment reçu les éloges du directeur de Honda F1.

1er au classement général après 5 courses, Max Verstappen s’impose cette saison comme le concurrent principal de Lewis Hamilton pour le championnat du monde. À 23 ans, le pilote néerlandais est déjà au sommet de la Formule 1 et compte bien y rester encore longtemps. Après avoir été critiqué par le directeur de Mercedes Toto Wolff, Max Verstappen s’est fait complimenter par le directeur de Honda F1. C’est Masashi Yamamoto en personne, qui n’a pas hésité à encenser le Néerlandais.

« Je vois les situations de Verstappen et Ayrton Senna se superposer »