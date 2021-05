Formule 1

Formule 1 : Mick Schumacher envoie un message fort à Sebastian Vettel !

Publié le 29 mai 2021 à 17h35 par La rédaction

Mick Schumacher est en apprentissage total pour sa première saison en Formule 1. Le pilote allemand n’obtient pas des résultats flamboyants, mais apprend au quotidien et a récemment reçu les précieux conseils de Sebastian Vettel.

19ème au classement général cette saison, Mick Schumacher ne connaît pas de très bons résultats au volant de sa monoplace Haas. Mais le plus important n’est pas là pour le pilote allemand, puisque pour sa première saison en Formule 1, Mick Schumacher veut avant tout apprendre au quotidien. Le fils de la légende Michael Schumacher profite de chaque moment passé sur la piste, et prend note des conseils qu’on lui donne. Après avoir affiché récemment ses ambitions pour les prochaines courses, Mick Schumacher a justement reçu les conseils de son compatriote et quadruple champion du monde de F1, Sebastian Vettel.

« Il a tellement d’expérience et je peux apprendre tellement de choses de lui »