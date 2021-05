Formule 1

Formule 1 : Le message fort de Hamilton sur la concurrence de Red Bull !

Publié le 27 mai 2021 à 14h35 par La rédaction

Alors que Max Verstappen a repris l'avantage dans sa lutte avec Lewis Hamilton dans la course au titre de champion du monde, le Britannique ne s'avoue pas vaincu pour autant et affirme qu'il se battra jusqu'au bout.

Mercedes n’a jamais semblé autant en difficulté que cette saison comparé aux sept dernières années. Pour l’année 2021, l’écurie allemande a vu Red Bull refaire son retard sur elle. Avec une monoplace très compétitive, Max Verstappen arrive à concurrencer Lewis Hamilton d’une brillante manière puisqu’il est l’actuel leader du classement général des pilotes après sa victoire lors du Grand Prix de Monaco. Mais le septuple champion du monde ne s’avoue pas vaincu pour autant.

« Je vous ai dit au début de la saison qu’ils [Red Bull] ont une voiture gagnante, et qu’ils seront très difficiles à battre »