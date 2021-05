Formule 1

Formule 1 : Le message fort de Red Bull à Mercedes !

Publié le 27 mai 2021 à 11h35 par La rédaction

Sur ce début de saison 2021, Red Bull se montre comme un sérieux concurrent pour Mercedes, une véritable joie pour Christian Horner.

Comparé à ces dernières années, la saison 2021 de Formule 1 semble être la plus laborieuse pour Mercedes. Alors que l’écurie allemande dominait la discipline d’une main de maître, Red Bull est venu tout chambouler pour cet exercice. Avec une monoplace qui s’avère être plus rapide que celle de Mercedes, et un pilote comme Max Verstappen capable de venir concurrencer Lewis Hamilton sur les circuits, l’équipe autrichienne se montre comme un très sérieux candidat au titre de champion du monde. Et ce n’est pas pour déplaire à Christian Horner.

« Il était temps qu’il ait quelque chose à faire ! »