Formule 1 : Red Bull s'enflamme pour la bataille entre Verstappen et Hamilton !

Publié le 29 mai 2021 à 21h35 par La rédaction

À la bataille cette saison avec Mercedes pour le championnat du monde, le directeur de l’écurie Red Bull, Christian Horner, s’est exprimé sur la rivalité entre Max Verstappen et Lewis Hamilton.

En tête du classement des constructeurs, grâce notamment aux performances de Max Verstappen, Red Bull est cette année un concurrent féroce pour Mercedes. Le pilote néerlandais devance Lewis Hamilton au classement général et donne au Britannique du fil à retordre. Cela faisait longtemps que l’on n’avait pas vu une telle bataille pour le championnat du monde en Formule 1. Un vrai plaisir pour le spectacle et pour tous les fans de F1, Christian Horner, directeur de l’écurie Red Bull s’est d’ailleurs exprimé sur cette situation.

« Vous assistez à la bataille la plus serrée depuis un certain temps »