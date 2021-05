Formule 1

Formule 1 : Sergio Pérez révèle ses difficultés chez Red Bull !

Publié le 27 mai 2021 à 20h35 par La rédaction

Arrivé cette saison chez Red Bull, Sergio Pérez connaît des difficultés à prendre en main sa nouvelle voiture, et à s’acclimater aux exigences élevées de sa nouvelle écurie. Un début de saison compliqué évoqué par le Mexicain.

Pour la première fois de sa carrière, Sergio Pérez, 31 ans, concourt dans une écurie qui joue la victoire à chaque course. Arrivé cette saison chez Red Bull, le pilote mexicain semble toutefois avoir un peu de mal à s’acclimater à sa nouvelle situation. 5ème au classement général, le coéquipier de Max Verstappen n’est pas à l’aise avec sa voiture et se cherche encore. Lui, qui avait vanté l’exigence de Red Bull en début de saison, se doit de mieux faire. Sergio Pérez s’est récemment exprimé sur cette situation et se montre positif quant à la suite de la saison.

« Je ne me sens pas chez moi dans la voiture »