Formule 1

Formule 1 : Ce message insolite de Max Verstappen après Monaco !

Publié le 24 mai 2021 à 21h35 par La rédaction

Vainqueur du Grand Prix de Monaco ce week-end, Max Verstappen s'est affiché sur les réseaux au côté de quelques personnes bien connues dans le monde du football.

Vainqueur du fameux Grand Prix de Monaco ce week-end, Max Verstappen a terminé le 78e Grand Prix de la Principauté devant Carlos Sainz Jr et Lando Norris sur le podium. Le pilote Red Bull Racing a ainsi confirmé sa grande forme en prenant la tête du championnat et déclarait ceci dans les propos rapportés par Motor Sport : « Vous voulez toujours gagner ce Grand Prix. Je me souviens que quand j’étais très petit, j’avais déjà envie de gagner Monaco un jour. Donc bien sûr, je suis très fier. »

« J'ai été félicité par la moitié de mon équipe FUT »

Et pour fêter sa victoire sur son compte Instagram, Max Verstappen a posé en photo aux côtés de... joueurs de football en déclarant : « J'ai été félicité par la moitié de mon équipe FUT. » On le voit poser avec Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé entre autres. Des joueurs dont le pilote de Formule 1 dispose visiblement sur sa console dans le jeu FIFA 21...