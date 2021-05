Formule 1

Formule 1 : Le coup de gueule de Carlos Sainz Jr avant le GP de Monaco !

Publié le 23 mai 2021 à 12h35 par K.V.

Coupé dans son élan par l'accident de son coéquipier Charles Leclerc, Carlos Sainz Jr n'a pas eu l'opportunité d'aller chercher la pole position à Monaco. De quoi le mettre hors de lui.

Alors qu'il pouvait espérer décrocher la première pole position de sa carrière lors des qualifications du Grand Prix de Monaco, Carlos Sainz Jr n'a pu faire mieux qu'une quatrième place sur la grille de départ. La faute à l'accident de Charles Leclerc, qui a mis un terme aux qualifications ? Une chose est sûre, ce résultat est décevant pour Carlos Sainz Jr alors que Ferrari avait dominé les débats au cours des essais libres, jeudi dernier. À peine sortie de sa monoplace, l'Espagnol a poussé un énorme coup de gueule.

« Je suis furax »