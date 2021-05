Formule 1

Formule 1 : La joie de Max Verstappen après sa victoire à Monaco !

Publié le 23 mai 2021 à 19h35 par La rédaction

Vainqueur ce dimanche du Grand Prix de Monaco, pour la première fois de sa jeune carrière, Max Verstappen s’est exprimé après la course et n’a pas caché sa joie de gagner à Monaco.

Alors qu’il n’était jamais monté sur un podium à Monaco, Max Verstappen s’est imposé ce dimanche lors du Grand Prix monégasque. Une belle victoire pour le Néerlandais qui a notamment profité du forfait de Charles Leclerc pour prendre la 1ère place et ne plus jamais l’a lâché. Max Verstappen semblait pourtant frustré après les qualifications samedi, mais ce dimanche, il réalise une double opération fantastique. Car en plus de sa victoire, il passe au classement général devant son rival Lewis Hamilton. Voilà de quoi lancer un duel qui s’annonce palpitant tout au long de la saison. Max Verstappen s’est exprimé après coup sur sa victoire à Monaco.

« Je me souviens que quand j’étais très petit, j’avais déjà envie de gagner Monaco »