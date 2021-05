Formule 1

Formule 1 : La grande frustration de Leclerc après son forfait à Monaco !

Publié le 23 mai 2021 à 17h35 par La rédaction

Après avoir décroché la pole position samedi, tous les voyants étaient au vert pour Charles Leclerc ce dimanche, lors du Grand Prix de Monaco. Malheureusement pour lui, rien ne s'est déroulé comme il le voulait, et le pilote Ferrari a dû renoncer à prendre le départ de la course. Énervé et frustré, le Monégasque s’est exprimé après coup.

Alors qu’il semblait être le grand favori ce dimanche pour le Grand Prix de Monaco, Charles Leclerc n’a même pas pu prendre le départ de la course. Après avoir décroché la pole position samedi, le pilote Ferrari avait tout pour gagner chez lui, à Monaco. Lors du tour de chauffe, le Monégasque a connu un problème mécanique qui l’a obligé à déclarer forfait pour la course. Après s’être montré plutôt prudent tout au long du week-end, Charles Leclerc s’est exprimé après son abandon et n’a pas pu cacher sa frustration.

« C'est difficile à accepter »