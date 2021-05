Formule 1

Formule 1 : Carlos Sainz Jr justifie son énorme colère !

Publié le 23 mai 2021 à 14h35 par K.V.

Après avoir laissé échappé sa frustration au terme des qualifications à Monaco, Carlos Sainz Jr s'est justifié plus calmement.

« Il n'y a pas eu la moindre possibilité d'une dernière chance, c'est pourquoi vous pouvez imaginer ma colère. C'était la première fois que je jouais la pole position depuis le début de ma carrière, et je n'ai même pas pu essayer… Je m'en moque de cette quatrième place. Je suis furax, comme vous pouvez l'imaginer. » Dans des propos rapportés par Motorsport , Carlos Sainz Jr a poussé un coup de gueule au sortir de sa monoplace. Et pour cause, l'Espagnol a dû se contenter d'une quatrième place au terme des qualifications du Grand Prix de Monaco. Pire, il n'a même pas pu essayer d'aller décrocher la pole position, la faute à l'accident de Charles Leclerc, qui a mis un terme à la séance. De quoi mettre Carlos Sainz Jr hors de lui, dans des propos qui visaient indirectement Charles Leclerc. Plus calmement, Carlos Sainz Jr a tenu à expliquer son état d'énervement.

« Je ne peux pas être en colère contre Charles Leclerc mais... »