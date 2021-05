Formule 1

Formule 1 : Pierre Gasly encense Karim Benzema !

Publié le 21 mai 2021 à 21h35 par La rédaction

Alors que débuteront ce samedi les qualifications du Grand Prix de Monaco, Pierre Gasly, pilote chez AlphaTauri, a profité pour évoquer un sujet qui n'a rien à voir avec la saison de Formule 1 : le retour de Karim Benzema en Équipe de France.

Pierre Gasly, 25 ans et pilote pour AlphaTauri, réalise un début de saison plutôt correct. Une 10ème place au classement général avant de participer ce week-end au Grand Prix de Monaco. Le natif de Rouen, frustré après sa course à Barcelone, essayera dimanche d’obtenir le plus de points possibles et pourquoi pas tenter un exploit. D’un autre côté, Pierre Gasly, fan de football, s’est exprimé sur la récente sélection de Karim Benzema pour l’Euro et n’a pas hésité à encenser l’attaquant du Real Madrid.

« Benzema c’est une Mercedes sans hésiter »