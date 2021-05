Formule 1

Formule 1 : Hamilton, Vettel… Gasly s’enflamme pour son résultat à Monaco !

Publié le 24 mai 2021 à 16h35 par T.M.

Ce dimanche, Pierre Gasly a terminé à la 6ème place du Grand Prix de Monaco. De quoi ravir le pilote AlphaTauri.

6ème sur la grille de départ à Monaco, Pierre Gasly a réussi à conserver sa place à l’arrivée. Au terme d’un très joli Grand Prix en Principauté, le pilote AlphaTauri a réalisé une belle performance, réussissant à se classer entre deux légendes de la Formule 1, à savoir Sebastian Vettel et Lewis Hamilton. Un excellent résultat que Gasly n’a pas manqué de souligner, satisfait de terminer 6ème, mais surtout d’avoir réussi à tenir tête au pilote Mercedes durant toute la course.

« On ne va pas être déçu d’une performance pareille »