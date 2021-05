Formule 1

Formule 1 : Esteban Ocon se confie sur ses performances avec Alpine !

Publié le 26 mai 2021 à 21h35 par La rédaction

Arrivé 9ème dimanche dernier lors du Grand Prix de Monaco, Esteban Ocon semble plutôt à l’aise et en confiance avec son Alpine sur ce début de saison. Le pilote tricolore s’est exprimé sur sa situation.

Alors que son coéquipier Fernando Alonso est en difficulté sur ce début de saison, Esteban Ocon lui, performe à chaque course et semble confiant avec sa voiture. 9ème à Monaco, dimanche dernier, le pilote français de chez Alpine avait annoncé la couleur et espérait bien performer. Mission réussie donc pour celui qui se classe actuellement 10ème au général, de quoi satisfaire son écurie. Esteban Ocon s’est d’ailleurs exprimé sur les performances de sa voiture et s’est montré plus que satisfait.

« J’ai l’impression que nous avons tiré le maximum à chaque fois »